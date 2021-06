Briefmarke des Monats: Die dienstälteste Königin der Welt

Zur Feier des 95. Geburtstages von Queen Elisabeth II. verausgabte die Jersey Post am 21. April 2021 sechs Sondermarken. Es handelt sich um eine Gemeinschaftsausgabe mit zehn weiteren Kronbesitzungen, Mitgliedern des Commonwealth und Britischen Überseegebieten.

Die Briefmarken zeigen Fotografien der britischen Königin aus verschiedenen Phasen ihres Lebens. Zu sehen ist Elisabeth II. während ihrer Jugend als Prinzessin. Ihre Eltern waren George VI., der die Krone von 1936 bis 1952 innehatte, und seine Gemahlin Elisabeth. Sie, genannt „Queen Mum“, starb 2002 im Alter von 101 Jahren. Elisabeth hatte eine Schwester, die neun Jahre jüngere Prinzessin Margaret.

Eine weitere Marke stellt Elisabeth II. bei ihrer Krönung am 2. Juni 1953 dar. Die Zeremonie erfolgte in der Londoner Westminster Abbey. Dass Elisabeth Königin wurde, lag an der Abdankung ihres Onkels Edward VIII. im Jahr 1936 aus Liebesgründen. So folgte zunächst Elisabeths Vater und schließlich sie selbst.

Ein anderer Wert zeigt die Königin mit ihrem Gemahl Prinz Philip, dem Duke of Edinburgh, dessen Tod im Alter von 99 Jahren am 9. April 2021 zu beklagen war. Auch die Hochzeit der beiden fand am 20. November 1947 in der Westminster Abbey statt. Elisabeth II. brachte vier Kinder zur Welt: Charles, Anne, Andrew und Edward. Charles, der Prince of Wales, wurde 1948 geboren. Er ist der britische Thronfolger.

Weitere Motive präsentieren Elisabeth II. im königlichen Alltag. Sie tragen die Titel „Freizeit“, „Prunk“ und „Königliche Pflichten“. Auf allen sechs Postwertzeichen der Jersey Post ist zu lesen: „Devoted to your service“. Mit dieser Formulierung richtete sich die damalige Kronprinzessin Elisabeth bei einer Rede am 21. April 1947, ihrem 21. Geburtstag, an die Mitglieder des Commonwealth und gelobte, dem Königreich und den Menschen zu dienen. Es handelte sich um eine Radioansprache, die sie während eines Besuchs in Südafrika mit ihren Eltern und ihrer Schwester in Cape Town hielt.

Länger im royalen Amt als Queen Elisabeth II. war nur der König Thailands Bhumibol der Große. Er regierte von 1946 bis zu seinem Ableben im Jahr 2016. In der Geschichte der britischen Monarchie blieb kein Herrscher so lange im Amt wie Elisabeth II.

Die neuen Briefmarken der Jersey Post erscheinen jeweils im 10er-Kleinbogen. Sie sind unsere Marken des Monats.

Serie im gedruckten BMS

