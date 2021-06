Topaktuell: Schätze bei Sotheby´s unterm Hammer

Neuheiten Deutschland Juni 2021: Tiere, Kunst, Fußball und Politik Am 10. Juni erscheinen die neuen Briefmarken aus dem Ausgabeprogramm der Deutschen Post AG. Junge Wildtiere: Feldhamster, Steinbock Feldhamster, Cricetus cricetus, gehören zur Familie der Wühler. Sie sind dämmerungs- und nachtaktiv und sammeln Vorräte an Getreide und Hülsenfrüchten, Rüben und Mais. Abgelegt werden diese in Bauen, die bis zu zwei Meter unter der Erde liegen.…

Briefmarken erzielen über 13 Millionen Dollar by Sotheby´s Einige der seltensten und teuersten Briefmarken und Münzen sind unter dem Titel „Three Treasures – Collected by Stuart Weitzman“ versteigert worden. Der Auszug aus der Sammlung des US-Schuhdesigners erzielte am 8. Juni in New York weit 30 Millionen Dollar. Die „Teuerste Briefmarke der Welt“ brachte bei der Auktion von Britisch-Guayana über eine Million Dollar weniger als…