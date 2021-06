Inhalt BRIEFMARKEN SPIEGEL im Juli 2021

Umwelt- und Klimakatastrophe sind etwas aus dem Fokus geraten in den letzten, schwierigen Monaten. Doch wir m√ľssen handeln. Anderenfalls verschwinden einzigartige Naturweltwunder wie das Great Barrier Reef und viele nur dort lebende Arten f√ľr immer von diesem Planeten. Im Titelthema ‚ÄěWeltwunder in Gefahr‚Äú ruft Autorin Carolin K√∂pp zum schnellen Handeln auf und zeigt mit eindrucksvollen Belegen, wie sch√ľtzenswert diese Unterwasserwelt ist. Das weitere bestimmende Thema der Juli-Ausgabe ist das 60-j√§hrige Jubil√§um des BMS. Wir blicken zur√ľck und in die Zukunft, sprechen mit pr√§genden Menschen der BMS-Jahrzehnte und listen einige wichtige Stationen auf. Und kurz vor Redaktionsschluss flatterte auch noch das Ergebnis einer Sensationsauktion bei Sotheby‚Äôs in New York auf den Tisch ‚Äď Michael Burzan berichtet, wof√ľr es Millionenzuschl√§ge gab.

Lesen Sie au√üerdem im am 25. Juni erscheinenden Heft: Aktuelle Meldungen wie die zur dritten √∂sterreichischen Kryptomarke und alles Wissenswerte √ľber nationale und internationale Briefmarken- und Stempel-Neuheiten sowie unsere Rubriken Unter der Lupe, Ansichtskarten-Spiegel und Zinnober Zacke.

Weltwunder in Gefahr!

Auf einem riesigen Gebiet vor der Ostk√ľste Australiens erstreckt sich ein einzigartiges Weltwunder: das Great Barrier Reef. Klimaver√§nderungen und R√ľcksichtslosigkeit der Menschen gef√§hrden das komplexe √Ėkosystem. Korallen und unz√§hlige andere Lebe- wesen m√ľssen ums √úberleben k√§mpfen. Autorin Carolin K√∂pp stellt diese faszinierende, aber bedrohte Wasserlandschaft vor und bildet die Sch√∂nheit und Vielfalt philatelistisch ab.

60 Jahre BRIEFMARKEN SPIEGEL

Tauchen Sie mit uns ein in die bereits sechs Jahrzehnte w√§hrende Historie Ihres BMS. Viel hat sich seit der ersten Ausgabe im Jahre 1961 ge√§ndert: Die Welt der Philatelie ist eine ganz andere geworden, die heutigen Produktionstechniken sind mit denen der ersten Ausgabe √ľberhaupt nicht mehr zu vergleichen und nat√ľrlich gab es neben den gro√üen gesellschaftlichen und politischen Entwicklungen auch immer wieder personelle Ver√§nderungen in der Redaktion und im Verlag. Wir haben daher mit pr√§genden Menschen aus der Historie des BMS gesprochen und werfen einen intensiven Blick zur√ľck, auf alte Heftseiten und Ereignisse.

Wir w√ľnschen Ihnen viel Spa√ü dabei und hoffen auf Ihre anhaltende Treue zu Ihrem BRIEFMARKEN SPIEGEL.

