Neue Briefmarken der Citipost zum Landesgeburtstag

Auf ein Wort Kurz vor Redaktionsschluss hatte Ihre DBZ Gewissheit. Die Deutsche Post l√∂st zum 1. Juli die ‚ÄěErlebnis: Briefmarken‚Äú-Teams auf, die Mitarbeiter werden abgefunden, sollen irgendwo im Konzern untergebracht werden oder m√ľssen sehen, wo sie bleiben. Rabiater geht es kaum: Mitten im gerade wieder anlaufenden philatelistischen Betrieb nimmt man allen Veranstaltern in der Philatelie‚Ķ

Das Schaubek-Album feiert Jubil√§um: Vor 150 Jahren gab der Hersteller von Briefmarkenvordruckalben sein erstes Exemplar heraus. Die LVZ Post und Schaubek ver√∂ffentlichten bereits in den vergangenen Jahren gemeinsame Sondereditionen. In diesem Jahr w√ľnscht die LVZ Post dem Partner der Philatelie mit einer neuen Edition alles Gute zum Jubil√§um. Zur Ausgabe geh√∂ren ein gummierter Schmuckbogen im‚Ķ

Der private Postdienstleister PostModern mit Sitz in Dresden hatte am 12. April 2021 anl√§sslich des 70. Geburtstag von Fu√üballidol Hans-J√ľrgen ‚ÄěDixie‚Äú D√∂rner eine selbstklebende Sondermarke zu 70 Cent herausgegeben. Ausgegeben wird die Marke in einem Markenheft zu zehn St√ľck. W√§hrend der ersten Woche nach dem Erscheinungstag war das Markenheft exklusiv im Fanshop des Fu√üballvereins Dynamo‚Ķ