Gold für Australien

in Neues aus aller Welt

by Stefan Liebig

Großartige Erinnerungen werden wach an die am tasmanischen Postschalter gekaufte Briefmarke der olympischen Goldmedaillen-Gewinnerin Cathy Freeman, die ich noch wenige Tage zuvor im Olympiastadion von Sydney zur Goldmedaille habe laufen sehen. Australien tobte und war voller Stolz – Australier, die ich später traf, hörten mir sofort aufmerksam zu, wenn ich sagte: „I saw Cathy win.“

Fast 21 Jahre ist das nun schon her. Schön, dass mit der hier gezeigten Briefmarke zu den nicht ganz unumstrittenen „Tokyo 2020 Olympic Games“, die ja wegen der Corona-Pandemie erst in diesem Jahr unter einzigartigen Bedingungen stattfinden, eine schöne Tradition fortgesetzt wird: Die Australische Post ehrt die Goldmedaillengewinner der Spiele topaktuell jeweils mit einer eigenen Briefmarke. Und topaktuell heißt in diesem Fall auch topaktuell: Die vier Freistilschwimmerinnen gewannen ihr Staffelrennen erst vorgestern Vormittag und schon heute gibt es die Marke.

