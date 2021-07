Gewitter abgezogen

Einlieferungsschluss am 23. Juli 2021 ‚Äď Benefizauktion Dr. Fischer Auktion f√ľr die Flutopfer: Angesichts der Hochwasserkatastrophe in der Eifel will das Bonner Auktionshaus Dr. Reinhard Fischer mit einer ganz besonderen Auktion helfen. Das renommierte Haus in der ehemaligen Berliner Landesvertretung wird im Rahmen seiner 182. Jubil√§ums-Auktion im September zus√§tzlich mit einer Benefiz-Auktion den gesamten Erl√∂s‚Ķ