Münzenmarkt 34 – e-Paper

Money makes the world go around – was aber fasziniert uns so sehr am Geld und warum können Münzen sehr viel mehr wert sein als ihr Nennwert? Und wichtigste Frage: Welche Münze ist eigentlich die teuerste? Chefredakteurin Ursula Kampmann und ihr Autorenteam gehen diesen Fragen nach, stellen Rekordverdächtiges vor und beschäftigen sich mit wichtigen Faktoren zur Wertbestimmung.

Den Hauptbeitrag im MünzenMarkt 34 zum Thema „Rekorde aus der Welt der Numismatik“ hat Daniel Baumbach verfasst. Lesen Sie welches die kleinste, leichteste, älteste, teuerste usw. Münze ist oder war. Das und viele weitere spannende Themen wie etwa einen Überblick über außergewöhnliche Auktionen finden Sie hier direkt in unserem e-Paper – oder Sie lassen sich die komplette Sonderveröffentlichung einfach kostenlos nach Hause schicken.

