Portostreit und Paketboom im Radio

Wie die Deutsche Post den Markt dominiert ‚Äď eine Thematik, der sich der Deutschlandfunk in einem interessanten Beitrag widmet.

Die Deutsche Post hat noch immer etwas von einem Monopolisten: Sie dominiert das Gesch√§ft bei Brief- und Paketzustellung. Von der Coronakrise hat das Unternehmen kr√§ftig profitiert. 67 Milliarden Umsatz und ein Gewinn vor Steuer in H√∂he von 5 Milliarden Euro im Jahr 2020 sprechen da eine klare Sprache. Ein Ergebnis, dass nur durch den gro√üen Arbeitseinsatz der Postbesch√§ftigten m√∂glich wird. Doch √ľber Arbeitsbedingungen und Portoerh√∂hungen wird heftig gestritten. Reformen im Arbeitsbereich fielen bisher allerdings gering aus. Was sich allerdings schon in Kurzem wieder √§ndern k√∂nnte, ist das Porto f√ľr Briefe.

Beitragsbild: Wikimedia Commons