Tipp zum Wochenende: Radlersonntag 2021 mit Sonderpostbeförderung

Der US Postal Service hat eine Portoerhöhung beantragt, die am 29. August in Kraft treten soll. Grund dafür sei, wie überall, die rückläufige Zahl an Briefsendungen. In den letzten 10 Jahren sei das Sendungsvolumen um 46 Milliarden Sendungen oder 28 Prozent zurückgegangen und gehe weiter zurück. Im gleichen Zeitraum ist das Volumen der First-Class-Post um…