Malwettbewerb der LVZ Post

Die DBZ 19/2021 erscheint am 3. September 2021 – hier Details zu Themen der Ausgabe: 700 Jahre Dante Alighieri: Eine göttliche Komödie Ein großer Denker des Mittelalters ist bis heute unvergessen: Der 700. Todestag des Philosophen und Literaten Dante Alighieri (1265−1321) wird in diesem Jahr mit zahlreichen Feierlichkeiten gewürdigt. Walter Köcher geht dem Leben und…

Am 2. September erscheinen die neuen Briefmarken aus dem Ausgabeprogramm der Deutschen Post AG. Tag der Briefmarke: Bordeaux-Brief Gefragt, was sie über Philatelie wissen, fällt vielen Menschen der Name „Blaue Mauritius“ ein. Schon die „Rote Mauritius“ ist etwas weniger geläufig. Die zwei berühmten Briefmarken erschienen am 22. September 1847 in einer Auflage von 500 Stück.…