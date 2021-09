Tipp zum Wochenende: Maus feiert mit!

Das beliebte Kinderfest im Radewig-Quartier mit Informations- und Aktionsständen von Jugendverbänden, sozialen Einrichtungen, Kindertagesstätten und Schulen findet am Samstag, dem 18. September 2021, von 11 bis 16 Uhr im historischen Kaufmannsviertel Radewig in der Herforder Innenstadt mit prominenten Gästen statt. Wie auch in den vergangenen Jahren unter Beteiligung der Herforder Briefmarkenfreunde.

„Wir sind optimistisch, dass wir auch 2021 – ganz coronakonform – den Weltkindertag mit der Maus und ihren Freunden feiern dürfen“, sagt Wolfgang Sander von den Jungen Briefmarkenfreunden Herford. Der Stempel ist vor Ort nur am Aktionstag erhältlich. Große und kleine Besucher der Veranstaltung in Herford können Grußbotschaften mit passender Briefmarke und Sonderstempel an Freunde, Bekannte und Verwandte weltweit versenden. Die Post hat zugesagt, wie schon in den Vorjahren beim Weltkindertag in der Herforder Innenstadt präsent zu sein und die Stempelwünsche der Besucher zu erfüllen. Die Stände von Post und Briefmarkenfreunden sind auf dem Fürstenauplatz im Herforder Stadtteil Radewig (vor der Radewiger Kirche) zu finden.

Das Belegprogramm zum Weltkindertag mit der Maus in Herford (mit Bestellformular) kann auf Homepage der Jugendgruppe unter www.briefmarken-herford.de abgerufen werden.

Kontakt für Belege: Junge Briefmarkenfreunde Herford, c/o Jörg Moritz, Mindener Str. 28, 32278 Kirchlengern, E-Mail: briefmarkenfreunde-herford@web.de (schriftlichen Anfragen bitte 80 Cent Portoersatz beifügen).

Kontakt: Junge Briefmarkenfreunde Herford, Wolfgang Sander, Asenburgstr. 13, 32105 Bad Salzuflen, Tel. 05222 / 60737, E-Mail: briefmarkenfreunde-herford@web.de.