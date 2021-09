Friedens-Hymne: Vereinte Nationen begehen internationalen Gedenktag

in Neues aus aller Welt

by Marius Prill

Seit 1981 feiern die Vereinten Nationen am 21. September jedes Jahres den Internationalen Tag des Friedens. Damit sollen weltweit die Hoffnung und Ideale des Friedens zwischen Nationen und Völkern sowie Mitgefühl und Freundlichkeit zwischen Individuen bestärkt werden. Am internationalen Tag des Friedens fordert die Generalversammlung der Vereinten Nationen Gewaltverzicht und Waffenstillstände in militärischen Konflikten.

Ein Song der Hoffnung

Die Postverwaltung der Vereinten Nationen verausgabt am 21. September 2021 drei Sondermarkenblocks und drei einzelne Sondermarken. Zu sehen ist darauf John Lennon, der, nachdem er im Lauf der 1960er-Jahre mit den Beatles Pop-Geschichte geschrieben hatte, 1971 sein zweites Solo-Album herausbrachte. Enthalten war der titelgebende Song „Imagine“, der wohl bekannteste Solo-Hit des legendären Songwriters aus Liverpool. Seit ihrer Veröffentlichung vor 50 Jahren avancierte die Ballade zu einer Hymne für den Wunsch nach Frieden und den Mut, trotz aller Kriege und Konflikte auf der Welt von einem harmonischen Zusammenleben der Nationen, Völker und Individuen zu träumen. Der Text von „Imagine“ ist in englischer, französischer und deutscher Sprache auf den Blocks der United Nations Postal Administration zu lesen.

Bei den neuen UNPA-Werten handelt es sich um Zuschlagsmarken. Ihr Erlös dient der Finanzierung von Friedenssicherungseinsätzen der Vereinten Nationen. Eine Marke zu 260 plus 100 US-Cent Zuschlag zeigt ein Foto von Bob Gruen, ein 260 plus 100 Rappen-Wert ein Lennon-Porträt Iain Macmillans und eine Marke für 285 plus 100 Cent eine Aufnahme, die David Nutter von dem berühmten Musiker machte.