Tipp zum Wochenende: Domweihenfest

Unter dem Motto „Wir feiern den Neustart!“ beginnt am 1. Oktober 2021 die beliebte Hobby- und Freizeitmesse modell-hobby-spiel nach einem Jahr pandemiebedingtem Ausfall. Im Jahr 2020 sollte die 25. modell-hobby-spiel gefeiert werden. Diesen Anlass nimmt die LVZ Post in diesem Jahr für einen Sonderstempel (Tagesstempel). Sie feiert diese Messe zudem mit einem neuen, nassklebenden Schmuckbogen…

Es lohnt sich doch immer, die Briefmarken aus dem Posteingang im Auge zu behalten. Ein Exemplar der Marke „Digitaler Wandel“, die durch einen technischen Fehler ohne Matrixcode gedruckt worden war, ist am 24. September beim Auktionshaus Köhler versteigert worden. Bei einem Ausruf von 1000 Euro fiel der Hammer schließlich bei 3400 Euro. Kein schlechtes Ergebnis…

In Ihrer DBZ 7/2021 auf Seite 7 berichtete die Redaktion erstmals über fehlerhafte Exemplare der Marke „Digitaler Wandel“, auf die Mitarbeitende in den Postfilialen laut Anweisung der Deutschen Post achten und die diese zurückschicken sollten. Auf den betroffenen Marken würde der sonst separat aufgedruckte Matrixcode fehlen. In DBZ 12/2021 auf Seite 6 bestätigte Alexander Edenhofer, bei…