Tipp zum Wochenende: Tag der Briefmarke in Göttingen

Zusammen mit dem Tag der Briefmarke 2021 für den Bereich des Verbands Niedersächsischer Philatelistenvereine (VNPh) feiert der Briefmarkensammler-Verein Göttingen am 9. und 10. Oktober sein 120-jähriges Vereinsjubiläum mit einer Ausstellung der offenen Klasse in der Groner Mehrzweckhalle, Backhausstraße 14. 52 Rahmen werden am Samstag von 12 bis 18 Uhr und am Sonntag von 9 bis 15 Uhr präsentiert.

Das Philatelistische Event-Team der Deutschen Post wird mit zwei Sonderstempeln vor Ort sein. Verschiedene Belege, darunter mit Briefmarke Individuell, werden angeboten. Kontakt: Helmut Prilop, Briefmarkensammler-Verein von 1901 Göttingen, Hunteweg 2B, 37081 Göttingen, Tel. 0551 / 7701242, E-Mail: hrprilop@gmx.de