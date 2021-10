Tennisball-Marke: Österreichische Post veröffentlicht technische Innovation

Bereits in den vergangenen Jahren hat die Deutsche Philatelisten-Jugend (DPhJ) Weihnachtspost-Schreiber mit einer speziellen Weihnachtsmarke unterstützt. Nun gibt es erneut eine Auflage mit einem neuen Motiv. Es sind Marken zu je 80 Cent, dem aktuellen Briefporto, in Bogen zu je 20 Marken verfügbar. Bestellung bis zum 31. Oktober Der Reinerlös kommt direkt den Nachwuchsphilatelisten zugute;…

Reisen ist keineswegs so selbstverständlich, wie wir es vor einigen Monaten noch dachten. Ursula Kampmann weist im Editorial des neuen MünzenMarkt 36 darauf hin, dass aber auch gar nicht so viele Jahre vor Corona Flugreisen noch etwas Außergewöhnliches waren. Häufig fanden Reisen noch in der Phantasie statt. „Münzen können dafür ein wunderbares Medium sein“, ist…