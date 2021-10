Briefmarken-Messe Essen erst wieder 2023

in Deutschland

Wegen der Corona-Pandemie muss die für den 5. bis 7. Mai 2022 geplante Internationale Briefmarken-Messe in Essen leider abgesagt werden. Dies gab der Veranstalter am 29. Oktober per Pressemitteillung bekannt: „Die Erfahrungen der letzten Monate zeigen, dass sich viele Messen und andere Veranstaltungen bei 50-70 Prozent des Vor-Corona-Niveaus – bei den Ausstellern wie den Besuchern – einpendeln. Für einen Gastveranstalter auf einem Messegelände, der vertraglich zur Abnahme von Mindestflächen verpflichtet ist, bietet dieses Niveau keine wirtschaftliche Grundlage, zumal noch zusätzlich erhebliche Kosten für Corona-Auflagen anfallen (z. B. regelmäßige Test-Wiederholung während der Messe bei ungeimpften Ausstellern). Der für Essen besonders hohe Anteil ausländischer Aussteller ist ein weiteres Problem, weil einerseits nicht abzuschätzen ist, wer davon tatsächlich im Mai 2022 anreisen kann, und andererseits, weil gerade hier für den Veranstalter besondere Prüfungspflichten bestehen (z. B. Zulassung des Impfstoffes).“

Die nächste Internationale Briefmarken-Messe soll demnach zusammen mit der Briefmarken-Weltausstellung IBRA 2023 vom 25. bis 28. Mai 2023 stattfinden. Aktuelle Informationen gibt es im Internet unter www.briefmarkenmesse-essen.de.