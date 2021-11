Briefmarke des Monats: Reiselustig, aufgeschlossen und klug

in Briefmarke des Monats

by Kai Böhne

Die chinesische Kultur fasziniert durch ihre Vielfältigkeit. Ein Teil davon ist die Astrologie mit ihren zwölf Tierkreiszeichen. Am 1. Februar 2022 beginnt nach dem Chinesischen Horoskop das Jahr des Tigers, es wird am 21. Januar 2023 enden. Laut chinesischer Vorhersage sind im Jahr des Tigers Geborene mutig, stark und voller Energie. Die Philatelie Liechtenstein blickt voraus und kündigt bereits für den 15. November ihre selbstklebende Tiger-Sondermarke an.

Gemäß der chinesischen Theorie der Elemente wird jedem Sternzeichen auch eines von fünf Elementen zugeordnet. Der Charakter eines Menschen bestimmt sich demnach durch das Sternzeichen und das Element des Geburtsjahres. Wer 2022 im Jahr des Tigers geboren wird, bekommt das Element Wasser zugewiesen. Auch Personen aus dem Geburtsjahr 1962 erhielten das Element Wasser zugeteilt. Laut Horoskop verfügen Wasser-Tiger über ein starkes Selbstwertgefühl und eine gute Lernfähigkeit. Das Jahr 2022 hält für sie große Veränderungen und Herausforderungen bereit.

Gesellig und kommunikativ

Wasser-Tiger haben zahlreiche Interessen und reisen gern. Sie sind sehr gesellig und nicht gern allein. Daher versammeln sie häufig loyale Freunde um sich, von denen sie vollen Rückhalt erwarten können und mit deren Unterstützung sie erfolgreich sind. Wasser-Tiger sind kommunikativ und kommen gut mit anderen Menschen aus, sind aber für einen Tiger oftmals unentschlossen. Ihre guten intellektuellen Fähigkeiten – bisweilen haben sie geniale Einfälle – helfen ihnen, gesteckte Ziele zu erreichen. Neuen Ideen gegenüber sind Wasser-Tiger aufgeschlossen, das Element Wasser stimmt sie ruhig, so können sie Dinge objektiver betrachten.

In Liebesdingen ist der Wasser-Tiger ständig auf der Suche nach einer besseren Gelegenheit, durchlebt aber auch die Höhen und Tiefen einer festen Beziehung. Für das kommende Jahr wird Wasser-Tigern geraten, auf ihr Herz zu hören und Liebesangelegenheiten erst zu nehmen. Für Singles bietet das Jahr 2022 einen geeigneten Zeitraum, einen potentiellen Partner zu finden und vielleicht auch einen Bund für das Leben einzugehen.

Einsatz von Lasertechnologie

Die charakteristische Liechtensteiner Sondermarke, gefertigt in Form eines filigranen Scherenschnitts, der mittels modernster Lasertechnologie umgesetzt wurde, ist unsere Marke des Monats November.

