Sonderheft HändlerSpezial 2021/2022 – e-Paper

Per Internet haben Sammler heute völlig andere Möglichkeiten, sich über Angebote und Preise weltweit zu orientieren und an Auktionen teilzunehmen. Für den Handel bedeutet das Internet gerade in Corona-Zeiten eine unersetzliche Hilfe, mit einer Kundschaft rund um den Globus in Verbindung zu treten. Und auch das hat sich im Verlauf der Monate und Jahre wiederholt gezeigt: Sammelgemeinschaft und Handel stehen letztlich auf der selben Seite. Die vertrauensvolle und zuverlässige Zusammenarbeit ist eine wichtige Basis für Kollektionen, die langfristige Freude bringen.

Den Wandel des Handels vom Ladengeschäft bis zum modernen Onlineportal und viele weitere interessante Themen deckt die neue Sonderveröffentlichung „HändlerSpezial 2021/2022“ ab.

Blättern Sie doch gleich im e-Paper des Sonderhefts „HändlerSpezial“.

Viel Spaß beim Lesen!

Beilage im BMS 12/2021

Experten geben Tipps und Einblicke für Sammler von Briefmarken und Münzen. Das 16-seitige Heft liegt einer Teilauflage des BRIEFMARKEN SPIEGEL 12/2021 bei und wird auf Anfrage gern auch kostenlos zugesandt.

Finden Sie Händler in Ihrer Nähe: BMS MarktKompass