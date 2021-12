Sonderbriefmarken von Udo Lindenberg bei Charity-Auktion zu ersteigern

Rock-Legende Udo Lindenberg ist unbestritten einer der erfolgreichsten deutschen Musiker. Er erhielt zahlreiche Auszeichnungen und macht seit einiger Zeit sogar in der Kunstszene auf sich aufmerksam. Die Auktionsplattform Unitedcharity darf aktuell zwei absolute Raritäten für alle Anhänger des Panikrockers versteigern: Je einen Briefmarkenbogen der Deutschen Post mit Udo Lindenberg-Sonderdruck – limitiert, normalerweise unverkäuflich und natürlich mit Udos Original-Signatur!

Bieten Sie jetzt auf dieses Highlight für den guten Zweck und unterstützen Sie Sternstunden e.V. – die beiden Auktionen laufen bis zum 20. Dezember 2021 um kurz nach 17 Uhr:

Sie bieten auf eine absolute Rarität: Sonder-Briefmarken mit Udo Lindenberg-Motiv.

Sternstunden – Wir helfen Kindern

Verantwortung für kranke, behinderte und in Not geratene Kinder

Der gemeinnützige Förderverein Sternstunden, die Benefizaktion des Bayerischen Rundfunks, übernimmt seit mehr als 27 Jahren Verantwortung für kranke, behinderte und in Not geratene Kinder – in Bayern, in Deutschland und weltweit.

