Verkauft: Im März 2022 letztmals Messen auf dem Veranstaltungsgelände in Sindelfingen

Gerüchte hatten sich bereits verbreitet, doch seit dem 26. November 2021 ist es offiziell: Laut einer Pressemitteilung finden in der 8000 Quadratmeter großen Ausstellungshalle der Messe Sindelfingen im März noch drei Veranstaltungen statt, danach schließt die Messegesellschaft für immer die Tore. Halle und Gelände wurden bereits verkauft.

„Sindelfingen“ war für viele Sammler ein Synonym für die Internationale Briefmarken-Börse, die jährlich in der Messehalle stattfand und zu der zahlreiche Philatelisten teils lange Reisewege auf sich genommen haben. Laut aktuellem Stand wird dieses ebenso traditionsreiche wie wichtige Branchentreffen auch weiterhin stattfinden, nur eben nicht mehr in Sindelfingen. Sobald Termin und Standort der nächsten Internationalen Briefmarken-Börse bekannt sind, werden wir darüber in Ihrem BMS informieren.

Foto: Messe Sindelfingen