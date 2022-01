DPhJ-Nachwuchsseminar in Mainz

Unter dem Motto „Fit für die Ibra“ führen DPhJ-Preisrichter vom 11. bis 13. März 2022 in der Jugendherberge Mainz durch ein spannendes Wochenende rund um das Thema „Exponatsgestaltung“. In Kleingruppen sollen auf der einen Seite erfahrene Aussteller wertvolle Tipps erhalten, um weiterhin erfolgreich auch an nationalen und internationalen Ausstellungen teilzunehmen.

„Auf der anderen Seite wollen wir Neueinsteiger dazu motivieren, ein Ausstellungsexponat zu gestalten und an Ausstellungen teilzunehmen“, heißt es dazu in einer Mitteilung der Deutschen Philatelisten-Jugend. Mitzubringen sind nach Möglichkeit: bereits vorhandene Ausstellungsexponate in Original und Kopie und natürlich Material zu den entsprechenden Themen, die man bearbeiten möchte (also Briefmarken, Briefe etc., ebenso Literatur), darüber hinaus Scheren, Tonpapier, Lineal und Schreibutensilien. Angesprochen sind aber ausdrücklich auch Anfänger. Los geht es mit einem Vortrag „Thematische Bearbeitung“, anschließend geht es um die sinnvolle Gliederung des Materials, die Anordnung und die Betextung mit PC.

Fortgeschrittene sollen anhand der mitgebrachten Exponate lernen, die Bewertungen und Tipps der Bewertungsrichter umzusetzen. Teilnehmen können insgesamt 16 Jugendliche, dabei entscheidet der Eingang der Anmeldungen.

Anmeldungen sind möglich bis zum 1. Februar 2022. Hygienekonzept der Jugendherbergen

Anmeldung: Anette Hecker-Köhler, Blauenstraße 9, 76707 Hambrücken, Tel. 07255 / 90770, E-Mail: hecker-koehler@dphj.de.