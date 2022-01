Wählen Sie die schönste Briefmarke mit Luftfahrt-Motiv

Mitmachen ist angesagt: Die Motiv-Arbeitsgemeinschaft Luftfahrt lädt alle Philatelisten sowie alle an der Luftfahrt Interessierten zur Teilnahme an ihrer traditionellen jährlichen Umfrage nach der weltweit schönsten Luftfahrtbriefmarke ein. Im Mittelpunkt der Umfrage steht das Ausgabejahr 2020. Auf ihrer Webseite präsentiert die ArGe 60 Postwertzeichen, die im Jahr 2020 ausgegeben wurden und in ihrem Hauptmotiv einen Bezug zur Luftfahrt aufweisen. Zur Einschränkung der Ausgabenanzahl wurde dabei in der Vorauswahl auf Agenturausgaben bis auf wenige Ausnahmen weitgehend verzichtet.

Die Markenpräsentation enthält am Ende ein Formular zur Stimmabgabe, in das die Teilnehmer ihre Favoriten für die Plätze 1 bis 3 eintragen und über eine Schaltfläche zur Auszählung absenden können.

Teilnahmeschluss der Umfrage ist am 30. April 2022. Das Ergebnis wird danach auf der Webseite und in der Vereinszeitschrift „Luftfahrt“ veröffentlicht. Ihr BMS wird dann ebenfalls wieder an dieser Stelle über das Ergebnis der Abstimmung berichten. Die ArGe freut sich wie immer über eine rege Beteiligung bei der Suche nach der Schönsten der Luft. Die Motive sind vielfältig und kreativ. Zu erreichen ist die Umfrage auf der ArGen-Homepage über die Schaltfläche „Umfrage“.

Kontakt: Dr. Thomas Müller, E-Mail: tmueller@arge-luftfahrt.de.

Text: Karola Hoffmann