Wahl der Schönsten 2021: Platz 1 für Wildtiere

Die DBZ 5/2022 erscheint am 21. Februar 2022 – hier Details zu Themen der Ausgabe: 170 Jahre Thurn-und-Taxis-Marken: Familiäre Postkuriere Den Briefmarken der Thurn und Taxis war nur eine bescheidene Zeitspanne vergönnt – die längste Zeit funktionierte das Postwesen Europas ohne Marken, dafür aber mit Kurieren der Familien Thurn und Taxis. Unumstritten war das Privileg…

Vor 75 Jahren veröffentlichte Marc Sleen erstmals die Comicserie „Die Abenteuer von Nero und Co“. Mit Briefmarken (Im 10er-Kleinbogen, Portowertstufe mit Einheitswert 1, „NON-PRIOR“ für Standardbrief bis 50 Gramm), die am 21. März erscheinen, ehrt die belgische Post den Comic-Helden sowie den Comiczeichner, der in diesem Jahr 100 Jahre alt geworden wäre. Marc Sleens Werke…

Die Deutsche Post beklagt regelmäßig den Rückgang der Portoeinnahmen in Deutschland, doch bei der am 3. Januar 2022 herausgegebenen nassklebenden 85-Cent-Sondermarke zum 75. Geburtstag von David Bowie, MiNr. 3661, überstieg die Nachfrage das Angebot offensichtlich erheblich: Im Online-Shop der Post war die Marke schnell nicht mehr bestellbar und auch in den Postfilialen wurde man nach wenigen…