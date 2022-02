Der neue BMS 3/2022 ist da

in Das aktuelle Heft

Liebe Leserinnen und Leser,

heiße Luft spielt dieses Mal eine große Rolle im BRIEFMARKEN SPIEGEL: Um Zeppeline geht’s in Erhard Rothbauers Titelthema und der Ansichtskarten-Spiegel von Jan Sperhake mit dem Titel „Pfui Teufel, schmeckt das prächtig!“ befasst sich mit dem Rauchen im Schützengraben. Dazu lesen Sie in der BMS-März-Ausgabe, welche Briefmarke die Wahl zur schönsten Briefmarke 2021 gewonnen hat, was die tollen Kleinkunstwerke von Czeslaw Slania, der im Herbst 100 Jahre alt geworden wäre, heute wert sind und wie die nationalen und internationalen Neuheiten aussehen.

Freuen Sie sich in der März-Ausgabe des BRIEFMARKEN SPIEGEL auch über die langsam wieder ansteigende Zahl von Veranstaltungsankündigungen sowie auf Auktionsergebnisse, Zinnober Zacke und einen abwechslungsreichen Länder-Spiegel.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen!

Förderung und Beförderung

Erhard Rothbauer ist ein Zeppelin-Enthusiast. In seinem Thema des Monats betrachtet er die Faszination der Luftschifffahrt und zeigt auf, wie die Historie dieser Giganten der Lüfte von den Freunden der Zeppelinpost gepflegt wird. Lassen Sie sich mitnehmen auf mehrere spannende Reisen mit dem vielseitigen Verkehrsmittel.

Käufliche Kleinkunstwerke

Czeslaw Slania ist ein Name, der in Philatelie­kreisen auf viel Respekt stößt. Nicht umsonst ­erhielt er im BMS 10/2021 eine ausführliche Würdigung zu seinem 100. Geburtstag. Nach ­diesem Beitrag von Walter Köcher widmet sich in der aktuellen Ausgabe Michael Burzan dem Marktgeschehen rund um die Kleinkunstwerke des legendären Briefmarkendesigners.

„Pfui Teufel, schmeckt das prächtig!“

Während die Tabakwerbung die Soldaten, die im Ersten Weltkrieg kämpften, mit ihren Zigaretten ins Heroische übersteigerte, trieben Scherzpostkarten mehr oder weniger lustige Späße im Spannungsfeld von Genuss und Verlangen. Jan Sperhake zeigt Ihnen im

Ansichtskarten-Spiegel einige unterhaltsame Beispiele dieser besonderen Thematik.

Mehr verrät Ihnen ein Blick in das aktuelle Inhaltsverzeichnis: Bildnachweis Titelbild: pixabay.com