Törööö – Elefant auf Marke, Markenset, Folien-, Erinnerungs- und Schmuckblatt

Welt der Briefe: Brief auf Umlaufbahn, Luftpost, Mond und Briefe, Briefsonde im Weltall Am 1. März 2022 bringt die Deutsche Post vier weitere Werte ihrer neuen Dauermarkenserie „Welt der Briefe“ auf den Markt. Bereits im Dezember 2021 und im Januar 2022 ging es um die spielerische und fantasievolle Verknüpfung von Briefen, Wasser und Luft. Diesmal…

Die für den Sommer 2022 in Berlin geplante Briefmarkenausstellung OSTROPA ist vor dem Hintergrund der aktuellen Ereignisse in der Ukraine am Wochenende abgesagt worden. Wir dokumentieren die Pressemitteilung des Veranstalters: „Zu unserm großen Bedauern müssen wir heute mitteilen, dass die OSTROPA ein drittes Mal – und damit nun für immer – abgesagt werden muss. Diese Entscheidung…

Am 1. März bringt die Deutsche Post die 70-Cent-Dauermarke „Brief auf Umlaufbahn“ zusätzlich als selbstklebende Variante heraus (MiNr. 3678). Das Zehner-Markenset (MiNr. FB 119) mit den Abmessungen 78,2 mal 193 Millimeter ist für 7 Euro in den Postfilialen sowie beim Sammlerservice in Weiden erhältlich, Tel. 0961/3818-3818. Die Bagel Security Print GmbH & Co. KG in Mönchengladbach hat das…