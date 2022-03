Tipp zum Wochenende: 64. Verbandstag Niedersächsischer Vereine

Die erste große Veranstaltung im neuen Jahr startet: Vom 19. bis 20. März lädt der Briefmarkensammler-Club Burgdorf nördlich von Hannover zur Regionalausstellung mit Jugendbeteiligung ein. Am 20. März trifft sich außerdem an selber Stelle der Verband der Niedersächsischen Phil­atelistenvereine zu seinem 64. Verbandstag. Veranstaltungsort ist das Stadthaus in der Sorgenser Straße 31 in Burgdorf.

„Aufgrund der Corona-Situation haben wir unser Beiprogramm etwas geringer gehalten, aber es wird für jeden etwas dabei sein“, schreibt Holger Evers, Vorsitzender des Landesverbands.

Mit mehr als 70 Ausstellerinnen und Aussteller, davon 18 Jugendexponaten, ist die Burgdorf 2022 mit 250 Rahmen komplett ausgebucht. Das Event-Team wird an beiden Tagen vor Ort sein und zwei Sonderstempel sowie die aktuellen Briefmarkenausgaben dabei haben. Damit findet erstmals wieder ein Markenverkauf auf einer Veranstaltung durch ein Event-Team statt.

Die Forschungsgemeinschaft Nordische Staaten wird an den Veranstaltungstagen ihre Jahreshauptversammlung durchführen. Die Phil­atelistische Bibliothek Hamburg ist ebenfalls vor Ort und bietet Literatur an. Ausgestellt wird auch der Hiroshima-Brief.

An beiden Tagen werden Händler im Saal sein; ausschließlich am Sonntag wird ein Großtauschtag die Veranstaltung bereichern.

Nach dem heutigen Stand gelten die 2G-Regel und FFP2-Maskenpflicht (bitte aktuell informieren).

Kontakt: Holger Rudolf Evers, Marris-Mühlenweg 2c, 31303 Burgdorf, Tel. 0172 / 2561361, E-Mail: hre-evers@t-online.de.