Marken Individuell: Sir Ernest Shackleton

Kürzlich entdeckten Forscher das untergegangene Schiff „Endurance“ des Polarforschers. Lesen Sie hier vorab eine Terminankündigung aus dem am 25. März 2022 erscheinenden BMS 4-2022:

Einen Sonderstempel Bremerhaven sowie „Briefmarken Individuell“ zu Ehren von Sir Ernest Shackleton (1874 – 1922) hat die Arbeitsgemeinschaft Polarphil­atelie herausgegeben. Im Stempelbild ist der Polarforscher mit seinem Anfang März wiederentdeckten Schiff „Endurance“ zu sehen, das im Jahr 1915 von Treibeis eingeschlossen und zerdrückt wurde. Es gibt kein örtliches Sonderpostamt und keinen bedruckten Sonderumschlag zum Sonderstempel seitens der ArGe Polarphilatelie. Der Sonderstempel wird auf Nachfrage („on demand“) verwendet.

Belege, die mit dem Sonderstempel abgefertigt werden sollen, können bis 20. April 2022 an den ArGe-Geschäftsführer Andreas Hoehne geschickt oder an die Sonderstempelstelle in Berlin geleitet werden (Deutsche Post AG, NL BRIEF Berlin 1, Sonderstempelstelle, 11508 Berlin), mehr gibt´s auf der Homepage der ArGe.

Der Satz mit fünf „Briefmarken Individuell“ zum Nennwert von jeweils 0,85 Euro erinnert an den 100. Todestag des irisch/englischen Polarforschers Sir Ernest Shackleton. Fünf Motive, jeweils mit Inschrift, sind in dem Zehnerbogen zu sehen.

Bestellt werden kann der Zehnerbogen bei der Arbeitsgemeinschaft Polarphilatelie.

Kontakt: Andreas Hoehne, Am Steinacker 9, 86925 Fuchstal, E-Mail: Hoehne.Fuchstal@t-online.de. Preis: 14 Euro zzgl. Porto (Deutschland 1,60 Euro, Ausland 3,70 Euro). Bezahlung auf das Konto Andreas Hoehne, DE67 7001 0080 0207 3748 01.