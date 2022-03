Tipp zum Wochenende: Tier des Jahres

Auch in Estland erscheint heute, am 24. März, genau einen Monat nach dem Beginn des russischen Angriffkriegs auf die Ukraine, eine Briefmarke zur Unterstützung des Landes. Das Motiv zeigt eine Friedenstaube vor der ukrainischen Nationalflagge sowie die Worten „Ruhm der Ukraine“ ((Slava Ukraini) auf ukrainisch und „Estland unterstützt die Ukraine“ (Eesti toetab Ukrainat) auf estnisch.…

Unter dem Motto „Gemeinsam für den Frieden“ gibt die Leipziger LVZ Post am 25. März 2022 zwei Sonderbriefmarken mit Nennwert 80 Cent heraus. Sie zeigen die weiße Friedenstaube und die Erde, gemeinsam getragen von Händen aus der ganzen Welt. Die Briefmarken erscheinen zu je fünf Stück pro Motiv auf einem Zehnermarkenbogen in einer Auflage von…

„Gemeinsam für den Frieden“ lautet das Motto einer für den 31. März 2022 kurzfristig aufgelegten Briefmarke der Österreichischen Post. Ihr Zweck ist, den Menschen in der Ukraine nach dem Angriff Russlands am 24. Februar 2022 zu helfen. Es handelt sich um eine Zuschlagsmarke zu 100 plus 200 Cent. Die 200 Cent Zuschlag gehen je zur…