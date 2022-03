Der neue BMS 4/2022 ist da

Liebe Leserinnen und Leser,

die vorliegende Ausgabe des BMS ist wie eine kleine Weltreise: Unsere Autoren nehmen Sie mit zu den atlantischen Vulkanketten, ans Nordkap, nach Kamerun und in den Jemen und der Ansichtskarten-Spiegel stellt Ihnen das „Jobeljahr“ vor – ein solches wäre dringend mal wieder nötig, bei all den immensen Problemen, die uns zurzeit beschäftigen. Der junge Sammler Zinnober sorgt aber mit Sicherheit für ein Schmunzeln, obwohl er sich irgendwie verfolgt fühlt …

Freuen Sie sich in der April-Ausgabe des BRIEFMARKEN SPIEGEL auch über die weiter ansteigende Zahl von Veranstaltungsankündigungen sowie auf unseren Serviceteil mit Praxistipps und Leserstimmen.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen!

Feuergürtel des Atlantiks

Faszination, Schrecken, Respekt – Vulkane prägen unsere Erde und auch die Menschheitsgeschichte. Dietrich Ecklebe blickt im Titelthema auf den Feuergürtel im Atlantik. An vielen philatelistischen Beispielen erklärt er, warum Vulkane so viel Einfluss auf das Leben auf der Erde haben und was die Besonderheiten dieses Feuergürtels sind.

König der Händler

Vor 160 Jahren veröffentlichte der Belgier Jean-Baptiste Moens in Zusammenarbeit mit Louis Hanciau einen der ersten Briefmarkenkataloge überhaupt. Der legendäre Briefmarkenhändler prägte die Philatelie seit dem Boomjahr 1862. Michael Burzan blickt zurück auf das erste große Werk dieser Art in Belgien und das zweite in französischer Sprache und gibt einen Einblick in das Marktgeschehen rund um Moens-Belege.

Glück und Zufall

Die Hochkultur des „glücklichen Jemen“ zerstörten Kämpfe mit Nachbarn, Kolonialmächten und untereinander. Sammler finden vermintes Gelände mit Tausenden von Marken, herausgegeben unter anderem von Sultanen in Ministaaten und dem ersten marxistischen arabischen Staat. Dazwischen wirkte ein manischer Philatelist und Hochstapler … Dr. Konrad Schliephake kennt die Region – der Roman zur jemenitischen Philatelie wäre noch zu schreiben.

Mehr verrät Ihnen ein Blick in das aktuelle Inhaltsverzeichnis: Bildnachweis Titelbild: pixabay.com