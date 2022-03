Am 25. März 2022 bringt die Polnische Post eine Wertfreimarke unter dem Motto „Wir sind dabei!“ mit einem dem Vorzugsentgelt entsprechenden Wert im S-Format in Umlauf. Der mittlere Teil der Briefmarke zeigt einen Handschlag in den Nationalfarben der Ukraine beziehungsweise Polens. Der Umschlag zeigt die Brzegina-Skulptur vom Unabhängigkeitsplatz in Kiew. Der Datumsstempel zeigt die Umrisse der ukrainischen Grenzen.

Die Briefmarke wurde im Tiefdruckverfahren gedruckt, auf fluoreszierendem Papier, Briefmarkengröße: 25,5 x 31,25 mm, in einer Auflage von 3 Millionen Stück. Der Verkaufsbogen enthält 100 Briefmarken. Zu diesem Anlass wird auch ein FDC-Umschlag herausgegeben. (Quelle: https://filatelistyka.poczta-polska.pl/sklep_pl/index.php5 / Projektautor: Paweł Myszka)

Bislang haben bereits Estland, Lettland und Österreich Solidaritätsmarken mit der Ukraine herausgeben.

