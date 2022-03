Geschichten und Geschichte 4/2022 – als e-Paper

in Sonderhefte

by Stefan Liebig

Die vierte Ausgabe von „Geschichten und Geschichte – Heimatbelege und Ansichtskarten sammeln“ ist erschienen. Wieder nehmen wir Sie mit auf eine Entdeckungstour durch die bunte Welt der Heimatbelege. Ob Wiener Rekobrief, Wuppertaler Schwebebahn oder Holzversteigerung in Altenkirchen – unsere Autoren gewähren ebenso wie viele Händler und Auktionatoren Einblicke in ihre Schatzkisten. Natürlich erzählen sie auch die Geschichten, die sich hinter den Belegen verbergen und die diese Art zu Sammeln zu Forschungsprojekten in der eigenen Heimat werden lassen. Und nicht selten liefern diese Erkenntnisse auch Anhaltspunkte für weitere Forschungen anderer Sammler.

Bestellen Sie einfach unsere neue Sonderveröffentlichung oder blättern Sie doch gleich im e-Paper des Sonderhefts „Geschichten und Geschichte – Heimatbelege und Ansichtskarten sammeln“.

Beilage im BMS 4/2022

Experten geben Tipps und Einblicke für Sammler von Briefmarken und Münzen. Das 16-seitige Heft liegt einer Teilauflage des BRIEFMARKEN SPIEGEL 4/2022 bei und wird auf Anfrage gern auch kostenlos zugesandt.