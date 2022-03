Tipp zum Wochenende: Geest-Elbe-Posta

Viele Aktionen erwarten die Besucher der Geest-Elbe-Posta, mit der die Briefmarken- und Münzenfreunde Geest das Jahr 2022 philatelistisch beginnen lassen. Die Veranstaltung mit Sammlerbörse wird am 2. und 3. April von 9 bis 14 Uhr im Gasthaus Heins in Holvede, Hauptstraße 31, ausgerichtet.

Der Verein bietet Sammlern Hilfe und Beratung beim Aufbau einer Sammlung sowie Beratung bei einem Verkauf an. Begleitet wird die Veranstaltung von einigen Aktivitäten. Das Event-Team Phil­atelie kommt mit einem Sonderstempel. Für Freitag, 1. April, ist die Jahreshauptversammlung der IG Deutsche Einheit geplant, Beginn 19 Uhr. Am Sonnabend beginnt die Jahreshauptversammlung der Briefmarken- und Münzenfreunde Harsefeld um 10 Uhr. Die Landesverbandstagung des Philatelistenverbands Norddeutschland folgt am Sonntag um 10 Uhr. Auf dem Programm am Sonntag steht um 10.30 Uhr zudem ein Sondervortrag zum Thema „60 Jahre Sturmflut“. Außerdem findet ein Regionaltreffen der Forschungsgemeinschaft Post- und Absenderfreistempel und der IG Deutsche Einheit statt.

Tischreservierungen per E-Mail an borchers.sauensiek@ewe.net oder www.briefmarken-harsefeld.de.