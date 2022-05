Jersey Neuheit: Fußball-Comic-Marken

Der FA-Cup ist der größte Pokalwettbewerb im englischen Fußball. Benannt nach der Football Association, dem höchstrangigen Fußballverband in England und den Kronbesitzungen Jersey, Guernsey und der Insel Man.

FC Arsenal: 14-mal FA-Cup-Gewinner

Der FC Arsenal aus London holte sich den FA-Pokal bislang 14-mal. Der englische Rekordmeister Manchester United errang 20 Meisterschaften und behielt in zwölf Pokalfinals die Oberhand. Jeweils acht Pokalfinals konnten der FC Chelsea und Tottenham Hotspur für sich entscheiden. Dem FC Liverpool und Aston Villa gelang jeweils siebenmal der Triumpf im FA-Cup.

Unvergessliche Momente

Zur Feier des 150. Jahrestages des FA-Cup-Finales wird die Jersey Post heute, am 10. Mai, einen Satz mit acht Gedenkbriefmarken herausgeben, die an großartige FA-Cup-Momente aus der Geschichte dieses Pokalwettbewerbs erinnern. Der Comiczeichner David Sque, der längere Zeit für das Fußball-Comic-Magazin „Roy of the Rovers“ zeichnete, hat mehrere klassische Fußball-Momente auf philatelistischen Produkten festgehalten. Darunter einen 4-Euro-Block, der das allererste FA-Cup-Finale im Jahr 1872 darstellt, einen 8er-Kleinbogen und einen Block mit drei Werten und einer Szene der lokalen Helden des „Jersey Bulls Football Club“ aus Saint Helier, der Hauptstadt der Kanalinsel Jersey. Die erst im August 2018 gegründeten Jersey Bulls waren der südlichste Verein der britischen Inseln, der am FA-Cup teilnahm. In der Saison 2021/22 erreichten sie die dritte Qualifikationsrunde.

Ehre und Demut zugleich

Der Briefmarken-Illustrator David Sque äußerte: „Ich fühlte mich gleichzeitig geehrt und auch etwas demütig, als mich die Jersey Post freundlicherweise beauftragte, eine Briefmarken-Serie im Zusammenhang mit verschiedenen weiteren Illustrationen zu gestalten. Es war etwas beängstigend festzustellen, dass meine Illustrationen von Ihrer Majestät der Königin genehmigt werden mussten, bevor sie produziert werden konnten! Ich hoffe, dass Sie die Früchte meiner Arbeit genauso genießen, wie ich es genossen habe, sie zu zeichnen. Diese Aufgabe ist sicherlich einer der Höhepunkte meiner bisherigen Laufbahn.“