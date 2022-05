Tipp zum Feiertag: Börse Hesel

Im dritten Anlauf soll die zweite Nordwestdeutsche Sammler-Börse an Himmelfahrt von 9 bis 16 Uhr in der Veranstaltungshalle in Hesel, An der Fabrik 15, endlich stattfinden. Für die Organisation haben sich sieben Vereine zusammengetan. „Wir sind diesmal sehr optimistisch, den Sammlerinnen und Sammlern in Nordwestdeutschland und den östlichen Niederlandes, am Himmelfahrtstag 2022 eine Möglichkeit zu bieten, wieder in direktem Kontakt und nicht nur über das Internet Marken und Belege für ihre Sammlungen zu suchen und zu finden“, schreibt Oswald Janssen vom Verband Nordwest.

Bevor sich die Besucher auf die Fahrt nach Hesel machen, sollten sie zur Sicherheit die Internetseite des Landesverbandes oder des Vereins der Briefmarkenfreunde Leer besuchen, ob wider Erwarten doch noch Corona- oder sonstige Einschränkungen eine Veranstaltung verhindern.