Tipp zum Wochenende: Schätze und Neues auf 900 Quadratmetern Hallenfläche

Die Zeit des Wartens ist vorbei: Aufgrund der vielen Messeabsagen in den vergangenen zwei Jahren hat sich der Briefmarken- und Münzen-Sammler-Verein Löhne und Umgebung dazu entschlossen, eine mehrtägige Briefmarkenbörse zu veranstalten. In den regionalen Briefmarkenbörsen, von einem oder mehreren Vereinen zusammen organisiert, lässt sich durchaus ein Art Trend erkennen.

Am Freitag und Samstag, 3. und 4. Juni 2022, trifft sich die phil­atelistische Welt in der Werretalhalle in Löhne, Alte Bünder Straße 14. Auf 900 Quadratmetern Hallenfläche finden die Besucher von jeweils 10 bis 17 Uhr ein umfangreiches Angebot der Händler, die neben kleinen und großen Schätzen mit etlichen Neueingängen aufwarten.

An beiden Tagen steht das Event-Team der Deutschen Post in Vorschau auf das zweite Großereignis in diesem Jahr mit einem Sonderstempel zum Revival der legendären „Olympia-Rallye ’72“ im August bereit.

In Kooperation mit den Organisatoren der Rallye bieten der Briefmarken-Sammler-Verein Löhne und die Motivgruppe Kraftfahrzeuge exklusiv Briefmarken und Pluskarten Individuell mit Szenen des Veranstalterplakates an.

Weitere Informationen wie das Händlerverzeichnis und aktuelle Zutrittsregeln sind auf www. briefmarkenboerse-loehne.de zu finden.