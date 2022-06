Tipp zum Wochenende: Briefmarkenbörse – Treu der Tradition

Endlich ist es soweit: Die beiden ausgefallenen Weihnachtsbörsen werden am 19. Juni 2022 im Saal des Landratsamtes in Meiningen, Obertshäuser Platz 1, nachgeholt. Geöffnet ist von 9 bis 16 Uhr für Tausch und Börse von Briefmarken, Ansichtskarten und Münzen.

Bei vielen Sammlern hat die traditionelle Briefmarkenbörse der Meininger Philatelisten einen festen Platz im Terminkalender. So sind auch bereits alle Tauschtische ausgebucht. Briefmarkenhändler aus dem Thüringer und fränkischen Raum und viele Börsianer haben sich angemeldet. Erwartet werden außerdem Sammler aus Meiningens Partnerstadt Obertshausen. Ebenfalls mit einem Stand dabei sind junge Briefmarkenfreunde von der Arbeitsgemeinschaft „Junge Philatelisten“ vom Meininger Evangelischen Gymnasium, die auch für manchen erwachsenen Briefmarkensammler interessante Stücke im Angebot haben.

Bei Nachfragen zur eigenen Briefmarkensammlung hilft ein Sammlerfreund am Informationsstand des Meininger Briefmarkensammlervereins weiter.

Meiningens Philatelisten bleiben auch im Jahr 2022 der Tradition treu. Im Jahr 2009 sowie seit 2012 regelmäßig, wurde ein Sonderstempel zum Thema „Vogel des Jahres“ abgeschlagen, alle in Verbindung respektive in Zusammenarbeit mit dem Biosphärenreservat Rhön, Verwaltung Thüringen. Auch 2022 wird wieder ein Sonderstempel zum Thema „Vogel des Jahres – Wiedehopf“ abgeschlagen. Diesmal in der Sonderstempelstelle in Weiden.

Die Mitglieder des Meininger Briefmarkensammlervereins bieten zur Börse am 19. Juni eine Pluskarte, eine Briefmarke Individuell sowie zwei verschiedene Souvenirkarten mit dem Sonderstempel „Wiedehopf“ an. Zudem sind zahlreiche ältere Belege mit unterschiedlichen Meininger Sonderstempeln erhältlich.

Kontakt: Matthias Reichel, Wohnpark 3, 98639 Rippershausen, E-Mail: reichel.matthias@t-online.de, www.meininger-briefmarkenfreunde.de.