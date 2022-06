Tipp zum Wochenende: Code der Matrix

Während er mit seiner Schulklasse ein Forschungslabor besucht, wird Peter Parker von einer radioaktiven Spinne gebissen. Bald realisiert er die Folgen des Unfalls: Nicht nur verfügt er auf einmal über mehr Kraft und Ausdauer sowie schnellere Reflexe als normale Menschen, auch vermag er, gleich einer Spinne an Mauern und Gebäuden zu klettern, ohne abzustürzen. Zudem…

Die ersten Werte der neuen Dauerserie „Welt der Briefe“ wurden erst im Dezember des vergangenen Jahres verausgabt: Mit Erscheinen des Michel-Katalogs Deutschland- Spezial 2022 Ende April liegen nun bereits 15 verschiedene Motive und Werte der neuen Serie vor. Sie zeigen kreative, manchmal nicht auf den ersten Blick erkennbare Symbol-Kombinationen von Brief, Schriftlichkeit und der dinglichen…

Recht überraschend hat die Deutsche Post am 13. Juni eine Portoerhöhung bei den Paketen für Privatkunden angekündigt. Damit reagiere man „auf die erheblich gestiegenen Transport- und Lohnkosten sowie sonstige allgemeine Kostensteigerungen“, heißt es, dies wiederum weniger überraschend, in der versandten Pressemitteilung. Laut Ankündigung werden die Filialpreise in den Produktkategorien Päckchen S und Päckchen M moderat…