13. Juli bis 30. Oktober: Briefmarken der Queen-Legende zu sehen

Das Postal Museum in London zeigt zum ersten Mal einen von Freddie Mercurys Kindheitsschätzen – sein Briefmarkenalbum.

Das Album wird vom 13. Juli bis zum 30. Oktober im Museum ausgestellt und ist Teil der Feierlichkeiten zum 50. Jahrestag der britischen Pride-Bewegung. Das 54-seitige Album besteht überwiegend aus Briefmarken des britischen Commonwealth und offenbart nicht nur Freddies frühes Leben auf Sansibar, sondern auch sein künstlerisches Talent.

Freddie Mercury, geboren als Farrokh Bulsara (1946–1991), verbrachte sein frühes Leben auf Sansibar, wo sein Vater Bomi für das britische Kolonialamt arbeitete. Bomis Leidenschaft für das Briefmarkensammeln wurde an seinen Sohn weitergegeben, der vermutlich im Alter von neun bis zwölf Jahren gesammelt hat. Nachdem die Familie in den 1960er-Jahren nach Großbritannien gezogen war, studierte Freddie Grafikdesign am Ealing College of Art. Sein künstlerisches Talent zeigt sich in der Gestaltung der Seiten. Die Designs verwenden oft die Form und Farbe der Stempel, um eine Symmetrie auf der Seite zu erzeugen.

Kuratorin Georgina Tomlinson sagte:

„Das Postal Museum freut sich, dieses seltene Stück aus Freddie Mercurys Kindheit zeigen zu können, das wir zur Feier von 50 Jahren Pride in Großbritannien ausstellen. Das Album ist ein überraschender Einblick in das frühe Leben eines Mannes, der auf der ganzen Welt für sein unglaubliches musikalisches Können und seine Bühnenpräsenz bekannt ist.“

Das Album wurde 1993 versteigert, der Erlös ging an die AIDS-Wohltätigkeitsorganisation Mercury Phoenix Trust. Seitdem wurde das Album auf Briefmarkenmessen in Großbritannien, Prag und Australien sowie auf Wanderausstellungen gezeigt. Besucher können das Album nicht nur im Museum sehen, sondern auch das gesamte  auf der Website des Postmuseums unter www.postalmuseum.org erkunden.

Quelle: Queen Homepage; Beitragsfoto: Eine Seite aus dem Briefmarkenalbum von Freddie Mercury aus der Kindheit © The Postal Museum