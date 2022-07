Tipp zum Wochenende: Ritter und Musik

Am letzten Wochenende im Juli l√§dt der Briefmarkensammlerverein Hofgeismar zur M√§rchenposta in die Stadthalle ein: In der Briefmarkenwettbewerbsausstellung warten dann 22 Exponate zu unterschiedlichen Themen auf die Bewertung. Ein Schwerpunkt liegt auf dem Thema ‚ÄěMusik‚Äú, denn die Motivgruppe Musik h√§lt in Hofgeismar ihre Jahrestagung ab. Besucher k√∂nnen die Exponate bewerten und einen Gastrogutschein f√ľr zwei Personen gewinnen.

Im Jahr 2022 feiert der Hofgeismarer Briefmarkenverein seinen 90. Geburtstag. Die Sagengestalt Ritter Dietrich vom Reinhardswald, dem auch ein Stempel gewidmet ist, √ľberbringt ihre Gl√ľckw√ľnsche. Die Motivgruppe Musik steuert den Sonderstempel ‚ÄěDornr√∂schen war ein sch√∂nes Kind‚Äú bei. Die Musikphilatelisten zeigen 30 Motivsammlungen. Am Sonntag findet der 28. Gro√ütauschtag statt.

Auf dem Programm steht auch der Landesverbandstag der Phil¬≠atelisten-Vereine Hessen, Rhein-Main-Nahe ‚Äď ein Sonderstempel w√ľrdigt das 75-j√§hrige Bestehen des Verbandes. Ein Event-Team der Deutschen Post Philatelie ist an allen drei Tagen in der Stadthalle, Markt 1, pr√§sent. Zudem treffen sich die ArGe USA/Canada, die ArGe Brasilien und Mitglieder der ArGe Spanien. Alle Interessenten werden pers√∂nlich mit dem Thema M√§rchen entsprechenden, attraktiv gestalteten Plusbrief-Ganzsache eingeladen.

√Ėffnungszeiten: Ausstellung und Event-Team am Freitag, 29. Juli, von 15 bis 18 Uhr; Ausstellung, Event-Team, H√§ndlerst√§nde am 30. Juli von 10 bis 18 Uhr; Gro√ütauschtag, Event-Team, H√§ndler am 31. Juli von 9 bis 16 Uhr.

Kontakt: Briefmarkensammlergemeinschaft von 1932 Hofgeismar, Ulrich Reinhardt, Gesch√§ftsf√ľhrer, Postfach 1264, 34362 Hofgeismar, E-Mail: ulliR1@t-online.de, Tel. 05671 / 40783.