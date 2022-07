Der neue BMS 8/2022 ist da

Post für den „Globalen Frieden“ Auch im Kosovo ist mittlerweile eine Briefmarke zum Ukrainekrieg erschienen: Am 20. Juni erschien die Ausgabe „Globaler Frieden“, die eine Friedenstaube mit Lorbeerzweig über einer Stacheldraht-Rolle zeigt. Das Porto von 2.10 Euro reicht für einen Brief bis 50 g nach Australien, China, Japan, Kanada, die USA – oder nach Russland. In Moldawien ist, wie erst…

Informativ und aktuell: DBZ 16/2022 Die DBZ 16/2022 erscheint am 25. Juli 2022 – hier Details zu Themen der Ausgabe: Vor 150 Jahren wurde Roald Amundsen geboren: Beide Pole erreicht Der Polarforscher Roald Amundsen erreichte mit seiner Expedition am 14. Dezember 1911 als erster Mensch den geografischen Südpol und gehörte 1926 im Luftschiff „Norge“ auch zu den ersten am Nordpol.…