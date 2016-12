Briefmarke der Woche: Der Feuer-Hahn ist los!

Was bringt das neue Jahr, fragen sich viele kurz vor Silvester. Da riskiert der eine oder andere auch schon Mal einen Blick in die Zukunft und liest sein Horoskop. Glaubt man dem Chinesischen Horoskop, steht 2017 im Zeichen des Feuer-Hahns. Und das klingt vielversprechend: Nach der chinesischen Astrologie dominiert Feuer das neue Jahr – und diese zusätzliche Energie können sich alle zunutze machen.

Die Insel Jersey ist in Sachen Chinesische Horoskope voll dabei und veröffentlicht am 5. Januar eine neue Briefmarke, die von Wang Huming in Peking designed wurde. Denn wenn China im Zeichen des Glücks steht, will auch die kleine Kanalinsel ein Stück davon abhaben. „Chinesisches Sternzeichen – Jahr des Hahns“ lautet der Titel der neuen Briefmarke.

Denn die Aussprache des Wortes Hahn lautet in China „ji“ und das hat die gleiche Bedeutung wie „glücklich“. Das wird ebenfalls „ji“ ausgesprochen.

Glücklich können die Horoskop-Gläubigen auch sein, denn der Feuer-Hahn ist ein echter Macher: Er hat einen starken Charakter und behält immer den Überblick. Er hält Ordnung und ist ein wahres Organisationstalent.

Er gilt als offen und selbstbewusst, steckt voller Tatkraft und Energie. Allerdings will der Hahn dafür auch bewundert und bestätigt werden.

Doch was hat das mit den Menschen zu tun? Laut Horoskop kann im Jahr des Feuer-Hahns jeder lernen, selbstsicher und souverän zu handeln und an seine eigenen Fähigkeiten zu glauben. Auch die zusätzliche Energie des Feuers kann sich in 2017 auf die Menschen übertragen: Sie kann als Motivation genutzt werden, um ins neue Jahr mit Eifer zu starten. Auch Probleme aus dem vergangenen Jahr können im Jahr des Feuer-Hahns gelöst werden.

Doch kein Wunder, wenn die Veränderungen nicht sofort eintreten: Das Jahr des Feuer-Hahns beginnt erst am 28. Januar. Dafür geht es auch ein bisschen länger und endet erst am 15. Februar 2018.

Jersey ist im Vergleich zu China eine Briefmarke: Gerade mal 116 Quadratkilometer misst die kleine Kanalinsel, die zwischen Frankreich und England liegt. Knapp 100.000 Einwohner leben dort, während China rund 1,4 Milliarden Menschen zählt. Etwa 8.600 Kilometer Distanz liegen zwischen Jersey und China – doch das schreckt keinen Feuer-Hahn ab.

Denn auch wenn tausende Kilometer China und Jersey trennen, verbindet beide in einigen Bereichen ein komplett gleiches Ökosystem – zumindest was Vögel angeht. Viele Arten kommen nur auf der kleinen Kanalinsel und in einzelnen Regionen in China vor. Präsent wird in beiden im Jahr 2017 aber vor allem der Feuer-Hahn sein.

