Tipp zum Wochenende: 200 Jahre Kreise Siegen und Wittgenstein

Im Rahmen der Jubiläumsfeierlichkeiten „200 Jahre Kreise Siegen und Wittgenstein“ findet am Samstag, den 8. Juli 2017, von 11 bis 17 Uhr im Kreishaus in 57072 Siegen, Koblenzer Straße 73, ein Tag der offenen Tür des Kreises Siegen-Wittgenstein statt. Hieran beteiligen sich auch die Briefmarkenfreunde Netphen mit personeller Unterstützung durch die Nachbarvereine. Neben der geänderten Nachauflage des Bogens mit 20 verschiedenen Briefmarken Individuell mit Motiven zum Kreisjubiläum wird auch eine Pluskarte Individuell zum Kauf angeboten, deren Abbildung dieser Email beigefügt ist. Bei dieser Veranstaltung werden auch verschiedene Schmuckumschläge im DIN C6-Format erhältlich sein.

Sonderstempel und Briefmarkenbögen

Das Erlebnis: Briefmarken-Team Bochum wird vor Ort sein und den passenden Sonderstempel (Stempel-Nr. 12/167) mitbringen. Nähere Informationen sind erhältlich bei Wilfried Lerchstein, Heideweg 8, 57250 Netphen, Tel. 02737/209527, Email: lercwi@web.de, und www.briefmarkenfreunde-netphen.de

Die Briefmarkenfreunde Netphen haben in Zusammenarbeit mit dem Kreis Siegen-Wittgenstein mit personeller Unterstützung der befreundeten Philatelisten aus Siegen und Freudenberg während der Jubiläums-Ausstellung „SIWI-EXPO“ am 28./29. April 2017 in der Siegener City-Galerie schon bis zum Samstagnachmittag alle 250 Briefmarkenbögen mit 70-Cent-Briefmarken Individuell zum Kreisjubiläum verkauft, also insgesamt 5000 Briefmarken, die nun weltweit für die Region werben können. Für den „Tag der offenen Tür“ am 8. Juli 2017 im Siegener Kreishaus werden – wieder in Zusammenarbeit mit dem Kreis Siegen-Wittgenstein – neue Briefmarken angeboten, damit auch die Interessenten, die sich in der City-Galerie mit der „Ausverkauft“-Nachricht zufrieden geben mussten, nicht leer ausgehen.

