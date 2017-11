Inhalt des BRIEFMARKEN SPIEGEL im Dezember 2017

Die vierte Kriegsweihnacht sollte die letzte zu Kaiser Wilhelms Zeiten bleiben. Michael Burzan nimmt den Leser in der Rubrik Markt-Spiegel mit in diese schwierige Zeit und zeigt interessante Belege zu diesem philatelistischen Thema. Lesen Sie dies in der Dezember-Ausgabe des BRIEFMARKEN SPIEGEL. Für die jungen Briefmarkenfreunde beleuchten Zinnober Zacke und Dr. Phil was es in „Vor-What´sApp-Zeiten“ für Kommunikationsmittel gab. Und natürlich gibt´s beim Rätsel auch wieder was zu gewinnen!

Orthodoxe Kunst und hypermoderne Wissenschaft

Dietrich Ecklebe widmet das Titelthema der Dezemberausgabe der orthodoxen Kunst und zahlreichen Dokumenten des Kulturschaffens. Er beleuchtet dabei den Wechsel von Bulgarenreichen zur byzantinischen Herrschaft und erklärt die daraus resultierenden Folgen für die Entstehung von Kulturgütern. Eine Auswahl philatelistischer Leckerbissen nimmt den Leser mit auf eine Reise durch die Geschichte des Balkans.

Autor Harald Kuhl nimmt das hochaktuelle Thema Gravitationswellen unter die Lupe. Er würdigt dabei auch die Gewinner des diesjährigen Nobelpreises für Physik Rainer Weiss, Barry C. Barish und Kip S. Thorne. Am 10. Dezember erhalten sie diesen wichtigsten aller Preise in Stockholm für ihre bahnbrechende Forschung. Dass gerade in dieser Zeit auch die passenden Briefmarken veröffentlicht werden, ist wohl ein philatelistischer Glücksfall …

