Konferenz: Post – Geschichte – Kommunikation

in Deutschland

Die Philatelisten können sich auf drei Tage mit komprimierter Information freuen: Vom 16. bis 18. November findet in Berlin die Konferenz „Klio & Hermes: Post – Geschichte – Kommunikation“ statt. Nach dem überraschenden Tod von Prof. Dr. Reinhard Krüger, der die Konferenz bis Mitte Juni organisiert hatte, haben René Smolarski (Erfurt) und Reinhard Küchler (Bonn) die weiteren Planungen der Veranstaltung übernommen. Austragungsort ist das Museum für Kommunikation in Berlin. Das Programm ist in den vergangenen Wochen überarbeitet und fertiggestellt worden.

Anmeldung und Veranstaltungsprogramm:

Es ist nicht auszuschließen, dass sich noch Änderungen ergeben werden. Aufgrund der zahlreichen Anmeldungen, die bisher schon eingegangen sind, empfiehlt sich bei Interesse eine schnelle Kontaktaufnahme mit der BDPh-Geschäftsstelle, Mildred-Scheel-Straße 2, 53175 Bonn, Tel. 0028/308580, E-Mail: info@bdph.de. Anmeldungen werden in der Reihenfolge des Eingangs bearbeitet und sind bis spätestens 12. Oktober an die Geschäftsstelle zu richten.

Voraussichtlicher Ablauf:

Freitag, 16. November 2018

(Moderation: Franz-Josef Pütz, Berlin, ab 12 Uhr: Registration)

12.30–14.00 Begrüßung Eröffnungsvortrag

13.30–14.00 Keynote: Björn Onken (Essen): Briefmarken als Objektivationen der Geschichtskultur am Beispiel der frühen Bundesrepublik

14.00–14.30 Kaffeepause

14.30–16.30 Session 1: Methodische/Theoretische Vorüberlegungen

14.30–15.00 Joachim Helbig (Aschheim): Neue Methoden postgeschichtlicher Forschung

15.00–15.30 Silke Vetter-Schultheiss (Darmstadt): Walter Benjamins Philatelie als ästhetische Praxis

15.30–16.30 Wolfgang Elsner (Tervuren)/Jan Heijs (Amsterdam): Was ist Postkrieg? Historische Studien und methodische Probleme

Samstag, 17. November 2018

(Moderation: Vormittag: Silke Vetter-Schultheiß, Darmstadt; Nachmittag: Reinhard Küchler, BDPh)

10.00–11.30 Session 2: Kalter Krieg

10.00–10.30 Jasper Trautsch (Regensburg): Die Erfindung des Westens: Welt- und Europakarten auf westeuropäischen Briefmarken im frühen Kalten Krieg

10.30–11.00 Sebastian Liebold (Chemnitz): Dialektischer Symbolismus Nationalismus und proletarischer Internationalismus auf Marken der DDR

11.00–11.30 Anita Krätzner-Ebert (Berlin): Denunziatorische Briefe in der DDR: Form, Intention, Kommuni­kationsstrategien, 11.30–12.30: Mittagspause

12.30–14.30 Session 3: Deutsche Geschichte

12.30–13.00 Konstanze Soch (Berlin): Der innerdeutsche Geschenkpaketverkehr als deutsch-deutsche Beziehungsgeschichte

13.00–13.30 René Smolarski (Erfurt): Der Holocaust im Spiegel der Briefmarken

13.30–14.00 Thomas Richter (Aachen): Interpretationen der Reformation auf deutschen Postwertzeichen

14.00–14.30 Andreas Hahn (Bonn): Nationale Symbole: Germania und ihre Schwestern

14.30–15.00 Kaffeepause

15.00–16.30 Session 4: Internationale Postgeschichte

15.00–15.30 Maksim Victor Fomenko (Moskau): Die sowjetische Feldpost im Großen vaterländischen Krieg

15.30–16.00 Franz-Josef Pütz (Berlin): Afghanistan und die Weltpostunion: Zur Entwicklung der globalen Kommunikation

16.00–16.30 Tilman Frasch (Manchester): Gruß aus der Ferne: Empire, Tourismus und Bildpostkarte, ca. 1890–1930

Sonntag, 18. November 2018

(Moderation: René Smolarski, Erfurt)

10.00–11.30 Session 5: Zentraleuropäische Postgeschichte

10.00–10.30 Martina Hacke (Düsseldorf): Die Boten der Nationen der Universität von Paris und die Entstehung der französischen königlichen Post

10.30–11.00 Hans-Joachim Büll (Berlin): Napoleons „petit chapeau“ von Waterloo – Herrschaft der 100 Tage, Postgeschichte und Historiographie im Kontext

11.00–11.30 Michael Fukarek (Bernau): Interdependenz von urbaner, administrativer und kommunikationstechnologischer Entwicklung am Beispiel des Großraums Wien, insbesondere in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts

11.30–12.00 Mittagspause

12.30–14.00 Session 6: Verschiedenes

12.30–13.00 Stefan Geissler (Zürich): Die Lloyd’s List: Risikominimierung im globalen Seehandel durch postalische Kommunikation

13.00–13.30 Tilmann Walter (Würzburg): Ärztebriefe der Frühen Neuzeit

13.30–14.00 Amelie Dreecke (Berlin): Der Adel und die Ansichtskarte – Motivik im Dienste der Herrscher

14.00–14.30 Kaffeepause

14.30–16.00 Session 7: Verschiedenes

14.30–15.00 Christoph Borbach (Siegen): Uneinsichtige Röhren. Der Ursprung der aktiven Ortungs­technik als Praxis der Post

15.00–15.30 Oliver Benjamin Hemmerle (Grenoble): „Spionagemarken“: Spielerei, Geschäftemacherei, Propagandainstrument und/oder historische Quellen?

15.30–16.00 Jürgen Warmbrunn (Marburg): Die Briefmarken der baltischen Staaten der Zwischenkriegszeit: Zeugnisse nationaler Eigenheit oder baltischer Gemeinsamkeit?

16.00–16.30 Abschlussrunde

