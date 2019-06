Österreich: Neue Krypto Briefmarke

Am 11. Juni 2019 veröffentlicht die Österreichische Post die „Crypto stamp“. Sie besteht einerseits aus einer physischen Briefmarke. Sie ist dem Markenblock an der gestanzten Linie zu entnehmen und kann normal benutzt werden. Außerdem existiert die Crypto stamp als digitale Briefmarke in der Ethereum-Blockchain. Neben der herkömmlichen Briefmarke befindet sich auf dem Markenblock eine Rubbelschicht. Darunter stehen Daten, die Adresse und der Private Key. Mit ihnen kann man ein wallet, ein virtuelles Portemonnaie, öffnen. In diesem ist die digitale Crypto stamp zu finden.

Blockchain und QR-Code jetzt auch in der Philatelie

Bei der Blockchain handelt es sich um eine Art der dezentralen Datenspeicherung. Die Daten werden dabei nicht in einem einzigen Rechenzentrum gespeichert, sondern auf viele verschiedene Rechner verteilt. Durch einen Sicherheitsmechanismus können abgeschlossene Transaktionen nachträglich nicht manipuliert werden. Mit dem auf der Marke aufgedruckten QR-Code (Quick Response-Code) lässt sich die digitale Crypto stamp in der Ethereum-Blockchain ansehen und kann anderen Nutzern übertragen werden.

Österreich verausgabt am 11. Juni 2019 die erste Krypto Briefmarke mit einem Einhorn als Motiv.

Briefmarken mit Einhorn im Block

Auf dem Markenblock des 11. Juni sieht man ein Einhorn. Zum Einen stellt das pferdeähnliche Fabelwesen das Wappentier der Ethereum-Community dar. Außerdem werden Start-up-Unternehmen, die mit mindestens einer Milliarde US-Dollar bewertet werden, in der Geschäftswelt als „Einhörner“, englisch „unicorns“, bezeichnet. Treten sie doch genauso selten auf wie Einhörner.

Daten zur österreichischen Neuheit

Das Sonderpostwertzeichen dieses Monats wurde von Julia Obermüller gestaltet. Sie studierte Industrial Design an der Universität für Angewandte Kunst Wien.

Crypto stamp Sondermarke zu 690 c.

Ersttag: 11. Juni 2019

Grafik: Julia Obermüller

Herstellung: Siebdruck & Offsetdruck der Variuscard GmbH

Format: 42,05 mm x 52,50 mm

Auflage: 150 000 Marken in Blöcken zu 1 Stück