Tipp zum Wochenende: 600 Jahre Uni Rostock

2018 wurde die Stadt Rostock 800 Jahre alt. In diesem Jahr begeht die Universität ihr 600. Gründungsjubiläum. Und auch der akademische Seglerverein zu Rostock wird einhundert Jahre alt.

Der Förderverein Tradition Ostseeschifffahrt würdigt den Vereinsgeburtstag und das Jubiläum der ehrwürdigen Universität zu Rostock mit einem Schmuckumschlag im Format C6, entworfen von Jochen Bertholdt.

Schmuckumschlag mit Eulenstempel

Der Rostocker Grafiker hatte bereits den attraktiven Schmuckumschlag zum Stadtgeburtstag entworfen, den der Förderverein in 2018 aufgelegt hatte. Eingesetzt wird die Marke zu 800 Jahren Rostock. Kombiniert haben wir in der Abbildung oben dazu den Sonderstempel zum Jubiläum der Universität vom 22. Juni 2019. Das Motiv zeigt die schlaue Universitätseule, das Logo der Uni Rostock. Der Förderverein Tradition Ostseeschiffahrt Rostock wird den Sonderumschlag an seinem Stand auf dem Universitätsplatz in Rostock anbieten. Ein „Erlebnis: Briefmarken“-Team ist mit dem Sonderstempel im Postzelt auf der Festmeile in der Kröpeliner Straße in der Innenstadt am 22. und 23. Juni 2019 jeweils von 11 bis 18 Uhr vor Ort. Verkaufspreise der Vereinsbelege: Blancobeleg: 1,60 Euro, frankierter und gestempelter Beleg: 3,45 Euro

Kontakt: Wolfgang Vierow, Schillerstraße 5, 18311 Ribnitz-Damgarten, E-Mail: koggewv@online.de.

Weitere aktuelle und zukünftige Veranstaltungen finden Sie auf den Seiten Treffpunkte, Vorträge, Jugend-Treffpunkte und Auktionskalender.

© Beitragsbild: Förderverein Tradition Ostseeschifffahrt Rostock;