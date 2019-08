Inhalt BRIEFMARKEN SPIEGEL im September 2019

in Das aktuelle Heft

Auch die September-Ausgabe des BRIEFMARKEN SPIEGEL liefert wieder spannende Artikel und aktuelle Informationen sowie alles Wissenswerte zu nationalen und internationalen Briefmarken- und Stempelneuheiten. Das Titelthema der Ausgabe 9/2019 klärt, warum es früher Krokodile in der Sahara gab und wo sie geblieben sind. Dietrich Ecklebe zeigt viele philatelistische Belege zu diesem originellen Beitrag. Nach der Mondlandung im letzten Heft zeigt Stefan Liebig, wie eine Raumfahrtsammlung entstehen kann. Er sprach dafür mit mehreren Ansprechpartnern und stellt das neue Buch des Weltraumphilatelieexperten Walter Michael Hopferwieser vor. Zinnober Zacke wird von Dr. Phil ausgelacht, Jan Sperhake fliegt Concorde und unsere Autoren nehmen Sie mit nach Südgeorgien, Nordamerika und in viele weitere Länder der Welt. Der aktuelle Teil des September-BMS besticht wieder mit Daten, Tipps und Auktionsnews. Natürlich gibt´s auch eine neue Briefmarke des Monats sowie ein spannende numismatische Geschichte von Helmut Caspar. Terminhinweise und weitere philatelistische Themen runden das Servicepaket des Heftes ab. Wir wünschen Ihnen viel Lesespaß mit dem September-Heft des BRIEFMARKEN SPIEGEL und einen angenehmen Spätsommer.

Krokodile in der Sahara

Krokodile in der Sahara? Wie sollen diese an das Wasser gebundenen Tiere in den Sandwüsten der Sahara leben? Und doch haben dort vor Jahrtausenden Krokodile ein Zuhause gehabt, wie uns Felsbilder beweisen. Dietrich Ecklebe zeigt, warum die Tiere dort leben konnten und präsentiert schöne philatelistische Belege zu dem Thema.

Faszination All

Walter Michael Hopferwieser stellte kürzlich die englische Version seines 2016 erschienenen Standardwerks zu Raketenpionieren und Weltraumbelegen vor. Stefan Liebig nahm diese Neuerscheinung zum Anlass, mit dem Autor zu sprechen und den Reiz der Weltraumphilatelie zu ergründen. Einblicke von mehreren Experten helfen auch Neueinsteigern, einen Zugang zu diesem faszinierenden und vielseitigen Sammelgebiet zu finden. Erste Schritte sind erstaunlich einfach umzusetzen …

Zinnober Zacke: Nummern, Linien, Werbung

Zinnober kocht innerlich – natürlich mag er es nicht, wenn Dr. Phil in auslacht. Doch wieder einmal stellt sich heraus, dass sein philatelistischer Ziehvater Recht hat. Worum es dieses Mal geht? Lesen Sie selbst …

