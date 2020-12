Tipp zum Wochenende: Weihnachtsstempel und Strassenbahnerinnerung in Kiel

Am 8. Dezember 2020 bietet der Kieler Philatelistenverein ein umfangreiches Belegprogramm mit zwei Schwerpunkten: ‚ÄěWeihnachten auf See“ und ‚ÄěErinnerung an die Kieler Stra√üenbahn“.

Zehn Straßenbahnlinien verbanden einst die verschiedenen Kieler Stadtteile. Bereits in den 60er Jahren wurden nach und nach einige Linien eingestellt. Die Linie 4 befuhr als wichtigste Verbindung der Stadt noch bis 1985 die Gleise.

Ungewöhnliche Bahn

Am 8. Juli 1881 war die Kieler Stra√üenbahn als Pferdebahn mit einer ungew√∂hnlichen Spurweite von 1100 Millimeter er√∂ffnet worden. Auf dieser Spurweite wurde in Deutschland nur noch in L√ľbeck und Braunschweig gefahren. Nach Jahrzehnten des Ausbaus gab man wie in vielen anderen St√§dten ab den 60er Jahren dem Autoverkkehr den Vorrang und fa√üte 1977 den Entschluss zur endg√ľltigen Abschaffung – heute w√ľrde man sich vielleicht anders entscheiden. Der Kieler Philatelisten-Verein war bereits 1985, vor 35 Jahren, mit einem Stand am Berliner Platz im Zentrum der Landeshauptstadt vertreten und bot die Sammlerbelege mit einem Werbestempel ‚ÄěAbschied von der Kieler Stra√üenbahn‚Äú an.

Deutschlands nördlichster Weihnachtsstempel

Tausende von Seeleuten k√∂nnen jedes Jahr nicht mit ihren Angeh√∂rigen die Weihnachtsfeiertage verbringen. Sei es, dass sie sich auf Fahrt befinden oder Hafenwachen ‚Äěschieben‚Äú m√ľssen. Das gilt sowohl f√ľr die Besatzungen der zivilen Schifffahrt als auch f√ľr die der Deutschen Marine im In- und Ausland. Hinzu kommen auch die Lotsen auf dem Kieler Leuchtturm sowie Nord- und Ostsee oder die Kanalsteurer auf dem Nord-Ostsee-Kanal zwischen Kiel und Brunsb√ľttel.

Der Kieler Philatelisten-Verein von 1931 widmet seinen diesj√§hrigen Weihnachtssonderstempel traditionell allen Seeleuten, die Dienst an Bord leisten. F√ľr die Kieler Philatelisten ist es bereits der 27. Handwerbestempel in Folge, den der Verein mit seinen 130 Mitgliedern bisher immer gesponsert hat.

In diesem Jahr ist das Programm der Fregatte ‚ÄěBrandenburg‚Äú (F 215) und der Korvette ‚ÄěMagdeburg‚Äú(F 261) im Rahmen der Operation ‚ÄěSophia‚Äú Standing NATO Maritime Group 2 (SNMG 2) im Mittelmeer gewidmet. Soldatinnen und Soldaten der Besatzungen dieser beiden Schiffe feiern ebenso Weihnachten fern der Heimat. Zwei Markenmotive Individuell mit dem Foto der beiden Schiffe hat der Verein bestellt.

Schriftliche Bestellungen und ein genaues Belegprogramm f√ľr die Schiffe und die Erinnerung an die Stra√üenbahn k√∂nnen abgefordert werden.

Kontakt: Kieler Philatelisten-Verein von 1931; Michael Bergmann, Postfach 2827, 24027 Kiel, Tel: 04340/4315; Fax: 04340/4318; E-Mail: info@kieler-philatelistenverein.de.

© Beitragsbilder: Kieler Philatelistenverein, Grafik: Philapress (Tanja Draß)