DPhJ bietet Online-Seminar „TdJB“ und Naturwettbewerb

Viele Grüße aus Tampere! (Teil 6) Unser Autor Jonas Staab macht derzeit ein Praktikum im Finnischen Postmuseum in Tampere. Sechs Wochen lang hat er uns davon berichtet (Hier geht es zum Teil 1). Das Wochenende begann bei mir bereits Freitagnacht, als ich den Nachtzug gen Norden betrat, um mit diesem nach Rovaniemi zu reisen. Was in Deutschland mittlerweile undenkbar geworden ist:…

Informativ und aktuell: DBZ 9/2022 Die DBZ 9/2022 erscheint am 14. April 2022 – hier Details zu Themen der Ausgabe: Eigene Spielart des Jugendstils: Wiener Secession Nach einem Scheidungskampf konstituierte sich 1897 in Wien die neue „Vereinigung bildender Künstler Österreichs – Secession“. Die Secessionskünstler schufen um 1900 in Malerei, Architektur und den angewandten Künsten eine ganz eigene Richtung, die Wiener…