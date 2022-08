Grüße aus Wacken

in Neues aus aller Welt

by Harald Kuhl

Mit rund 75000 Besucherinnen und Besuchern gehört das Wacken Open Air, das seit 1990 in der Gemeinde Wacken in Schleswig-Holstein stattfindet, zu den größten Heavy-Metal-Festivals der Welt. Die Deutsche Post ist seit 2017 Kooperationspartner und auf dem Festivalgelände mit einer Postfiliale präsent, die nur dort erhältliche Briefmarken Individuell sowie Postkarten anbietet. Hinzu kommt jeweils ein Sonderstempel.

Beim diesjährigen Wacken Open Air, kurz WOA, haben Musikfans über 9000 eigens für das Ereignis entworfene Postkarten sowie mehr als 13000 selbstklebende Briefmarken Individuell mit dem offiziellen Festival-Logo zu 70 Cent für den nationalen Versand sowie zu 95 Cent für den internationalen Versand gekauft. Hinzu kamen Markenheftchen mit vier Briefmarken Individuell zu jeweils 85+40 Cent; der Zuschlag kommt der Wacken-Foundation zugute. Direkt vom Festivalgelände verschickte Postkarten erhielten zudem den diesjährigen Wacken-Sonderstempel, der diese zu einer bleibenden Erinnerung macht. Bei den WOA-Ausgaben der Jahre 2017, 2018 und 2019 waren zudem nur vor Ort erhältliche spezielle Ganzsachen der mittlerweile aufgelösten „Erlebnis: Briefmarken“-Teams im Angebot.

Mobile Postfilialen

Stände wie den in Wacken betreibt die Deutsche Post auch bei anderen großen Veranstaltungen, darunter an Tagen der Offenen Tür der Bundesregierung, bei der Hanse Sail Rostock oder zur Langen Nacht der Museen Berlin. Hierbei handelt es sich um mobile Postfilialen, in denen die Postmitarbeitenden neben philatelistischen Produkten jeweils veranstaltungsbezogene Sonderstempel anbieten.

Wacken Open Air 2023

Das nächste Wacken Open Air ist vom 2. bis 5. August 2023 geplant und die Deutsche Post wird dort wieder ihre mobile Postfiliale aufbauen. Wer nicht schnell genug war, hat aber keine Eintrittskarte bekommen: Alle 75000 Tickets für 2023 waren nach fünf Stunden ausverkauft.